Нарушившего карантин по коронавирусу мужчину съел крокодил

В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает The New York Post.



В стране ранее был введен режим строгого карантина в связи с коронавирусом. Однако мужчина нарушил запрет и отправился на рыбалку на реку Нйабаронго, где на него напала рептилия. Отмечается, что нарушитель был съеден крокодилом. Факт гибели рыбака подтвердил мэр города.



В Руанде на сегодняшний день зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19, летальных случаев нет.



При этом, по сообщениям СМИ, еще двое нарушителей строгого карантина были застрелены полицейскими в ходе перепалки со стражами порядка.

