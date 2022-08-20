Нарколога Брюна из суда отправили на следственные действия

Из зала суда сразу на следственные действия отправили бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказал «Известиям» его адвокат Сергей Севрук 20 августа.

Возможный соучастник нарколога Брюна признал вину

«На следственные действия сейчас поедет», — пояснил защитник.

По его словам, вечером Брюн уже будет дома.

Прокурор обвиняет Брюна в хищениях на сумму 20 млн рублей.

Ранее в субботу Кузьминский суд Москвы согласился со следствием и отправил Брюна под домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СледствиеМошенничествоОбвинениеЕвгений Брюн
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