Нарколога Брюна из суда отправили на следственные действия
Из зала суда сразу на следственные действия отправили бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказал «Известиям» его адвокат Сергей Севрук 20 августа.
«На следственные действия сейчас поедет», — пояснил защитник.
По его словам, вечером Брюн уже будет дома.
Прокурор обвиняет Брюна в хищениях на сумму 20 млн рублей.
Ранее в субботу Кузьминский суд Москвы согласился со следствием и отправил Брюна под домашний арест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru