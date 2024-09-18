«Напоминает начало 90-х»: Депутат Арефьев прокомментировал стрельбу в офисе Wildberries

«Сегодняшнее время очень сильно напоминает начало 90-х годов по всем параметрам», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, подобный случай не единичен. При этом подобная вседозволенность пугает, поскольку она выходит за рамки мирного времени и лишает людей чувства безопасности.

Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука. По ее словам, в результате инцидента ранены трое человек. Как пояснил «Радиоточке НСН» доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, данная ситуация - тревожный сигнал и необходимо тщательное разбирательство.

