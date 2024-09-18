«Напоминает начало 90-х»: Депутат Арефьев прокомментировал стрельбу в офисе Wildberries
Стрельба у офиса Wildberries стала возможной из-за беззакония и вседозволенности, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
«Сегодняшнее время очень сильно напоминает начало 90-х годов по всем параметрам», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам депутата, подобный случай не единичен. При этом подобная вседозволенность пугает, поскольку она выходит за рамки мирного времени и лишает людей чувства безопасности.
Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офисов компании в Москве со стороны Владислава Бакальчука. По ее словам, в результате инцидента ранены трое человек. Как пояснил «Радиоточке НСН» доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, данная ситуация - тревожный сигнал и необходимо тщательное разбирательство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru