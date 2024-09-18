Криминалист Игнатов назвал «тупым» нападение на офис Wildberries

По его словам, оно было совершено в стиле 1990-х годов, когда ещё не существовало понятия «рейдерский захват», однако подобные методы успешно применялись криминалом.

Эксперт предположил, что нападавшие хотели заставить собственника переписать на них учредительные документы, и указал, что такие вещи нужно пресекать очень жёстко.

«Сажать лет на 20... Если это спустят на тормозах, если переведут в разряд гражданско-правовых отношений, тогда будем ждать массовых захватов», — заключил криминалист.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в результате стрельбы погиб охранник офиса компании в Москве, сообщает RT.