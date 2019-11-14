Напавший с ножом на детей и учительницу задержан на Ставрополье

Нападение произошло 9 ноября. Изрыгающий матерную брань мужчина с ножом попытался приблизиться к мальчикам, которые играли на детской площадке.

Путь ему преградила учительница младших классов, которая проходила мимо, возвращаясь домой из школы.

Женщина приказала ребятам бежать, а сама смогла отбиться от нападавшего и также покинула площадку, сообщает ТАСС.

