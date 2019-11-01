За гибель детей – сажать!

«Понятное дело, что он виноват в том, что пропустил неадекватного человека, не спросил, кто он, откуда. Действительно, психически больной человек ворвался в детский садик – сторож виноват, конечно. Он допустил, это его прямая работа – не допускать таких людей на территорию».

В отношении охранника возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение смерти человека. Убийца ребенка также арестован по решению суда.

В последнее время преступления по отношению к детям участились, - обратил внимание Илья Черт. Особое возмущение собеседника НСН вызвал случай с гибелью ребенка под колесами автомобиля сотрудника полиции.

«Мне странно, что замалчивают такие вещи, как, например, глава какого-то полицейского отдела, чуть ли не генерал или полковник, сбил насмерть пьяный ребенка пятилетнего. Мало того, что ему все сошло с рук, так еще оказалось, что пятилетний ребенок был нетрезв! Сотрудника полиции надо сажать лет на 12 как минимум! Эксперта, который ребенка пьяным выставил, лет на 10 надо сажать!»

События, которые столь эмоционально комментировал музыкант, имели место летом текущего года, когда ребенка, выезжавшего на велосипеде с грунтовой дороги, сбила машина, за рулем которой находился действующий сотрудник полиции. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Буквально на днях судмедэксперт, который проводил анализ крови погибшего в Кировской области мальчика, на допросе признал, что сбитый полицейским ребёнок был трезв. Семья погибшего ребенка подала заявление с требованием привлечь судмедэксперта к уголовной ответственности по статье «Халатность».





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