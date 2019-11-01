За гибель детей – сажать!
Музыканты о преступлениях против несовершеннолетних.
Охранник детского сада в Нарьян-Маре, пропустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, задержан, - сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, когда злоумышленник позвонил в домофон у входа на территорию, сотрудник охранного предприятия сразу открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. И даже не вышел из своей комнаты.
Вина охранника очевидна, – полагают собеседники НСН - участники проекта «Музыканты о политике». На это, в частности, указал Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт-компот».
«Случай из ряда вон. Конечно, охранников за халатность надо наказывать. У меня полная оторопь от этого случая и от ему подобных. Наверняка существуют в законах какие-то статьи за подобную халатность, которая приводит к смертельным исходам. Особенно к убийству детей».
Охранник детсада не выполнил свою прямую обязанность, - согласился в эфире НСН лидер группы «Пилот» Илья Черт.
«Понятное дело, что он виноват в том, что пропустил неадекватного человека, не спросил, кто он, откуда. Действительно, психически больной человек ворвался в детский садик – сторож виноват, конечно. Он допустил, это его прямая работа – не допускать таких людей на территорию».
В отношении охранника возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение смерти человека. Убийца ребенка также арестован по решению суда.
В последнее время преступления по отношению к детям участились, - обратил внимание Илья Черт. Особое возмущение собеседника НСН вызвал случай с гибелью ребенка под колесами автомобиля сотрудника полиции.
«Мне странно, что замалчивают такие вещи, как, например, глава какого-то полицейского отдела, чуть ли не генерал или полковник, сбил насмерть пьяный ребенка пятилетнего. Мало того, что ему все сошло с рук, так еще оказалось, что пятилетний ребенок был нетрезв! Сотрудника полиции надо сажать лет на 12 как минимум! Эксперта, который ребенка пьяным выставил, лет на 10 надо сажать!»
События, которые столь эмоционально комментировал музыкант, имели место летом текущего года, когда ребенка, выезжавшего на велосипеде с грунтовой дороги, сбила машина, за рулем которой находился действующий сотрудник полиции. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Буквально на днях судмедэксперт, который проводил анализ крови погибшего в Кировской области мальчика, на допросе признал, что сбитый полицейским ребёнок был трезв. Семья погибшего ребенка подала заявление с требованием привлечь судмедэксперта к уголовной ответственности по статье «Халатность».
Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Двигатель Superjet-100, аварийно севшего в Тюмени, отказал из-за птицы
- Собянин поблагодарил пожарных за тушение дома в центре Москвы
- Первое совместное патрулирование России и Турции завершено в Сирии
- Made in Telegram: Зеленский не лох, а Крид не экстремист
- В Нарьян-Маре простились с мальчиком, убитым в детсаду