Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили исключен из сборной РФ

Георгий Кушиташвили, который арестован по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключен из сборной России по боксу. Как пишет ТАСС, об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Отмечается, что Кушиташвили, а также другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Известно, что в момент задержания Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев. При этом отмечается, что при обыске у спортсмена был обнаружен кокаин.