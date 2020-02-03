Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили исключен из сборной РФ
Георгий Кушиташвили, который арестован по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, исключен из сборной России по боксу. Как пишет ТАСС, об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Отмечается, что Кушиташвили, а также другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Известно, что в момент задержания Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев. При этом отмечается, что при обыске у спортсмена был обнаружен кокаин.
Ранее в понедельник стало известно, что Георгий Кушиташвили арестован до 1 апреля, пишет портал vm.ru. Адвокат спортсмена Александр Дегтерёв заявил, что , по его информации, у боксера нашли не наркотическое вещество, а седативное, которое ему не принадлежит, отмечает «Интерфакс».
Добавим, в весовой категории до 81 кг Кушиташвили выигрывал чемпионаты России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году он стал бронзовым призером соревнований, в 2019-м - серебряным.
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