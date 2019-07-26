Напавший на Порошенко экс-россиянин объяснился: Хотел отомстить
Бывший гражданин России Никита Макеев, который совершил нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко, объяснил свои действия желанием отомстить.
Макеев заявил, что хотел призвать Порошенко к ответу за пять лет унижений, которые терпели к иностранцы-добровольцы, воевавшие в Донбассе на стороне Киева. По его словам, Порошенко обещал предоставить им гражданство, однако по факту устроил им бюрократический ад, пишет Газета.ру
Также Макеев заявил, что принес Порошенко бронежилет – такими же снабжают украинских военных. Экс-россиянин утверждает, что защитное средство легко прострелить и он хотел, чтобы Порошенко или его сын лично протестировали надежность бронежилета, пишут «Известия».
Макеев, будучи гражданином России, перебрался на Украину в 2014 году и вступил в один националистических батальонов. 18 июля Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.
Накануне сообщалось, что несколько человек, включая Макеева, попытались напасть на Порошенко, выходившего из Государственного бюро расследований после допроса.
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