Напавший на Порошенко экс-россиянин объяснился: Хотел отомстить

Также Макеев заявил, что принес Порошенко бронежилет – такими же снабжают украинских военных. Экс-россиянин утверждает, что защитное средство легко прострелить и он хотел, чтобы Порошенко или его сын лично протестировали надежность бронежилета, пишут «Известия».

Макеев, будучи гражданином России, перебрался на Украину в 2014 году и вступил в один националистических батальонов. 18 июля Владимир Зеленский предоставил ему украинское гражданство.

Накануне сообщалось, что несколько человек, включая Макеева, попытались напасть на Порошенко, выходившего из Государственного бюро расследований после допроса.

