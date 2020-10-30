Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете
МВД Татарстана опровергло слухи, что напавший на отдел полиции подросток был на учете как склонный к экстремизму, говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».
Ранее СМИ сообщали, что подросток состоял на учете полиции как склонный к экстремизму
«Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении на сайте.
Ранее сообщалось, что отчим 16-летнего подростка, которого застрелили в Татарстане после нападения на полицейских, оказался экстремистом. Отчиму этого подростка 50 лет, его зовут Марат З., он был сторонником ваххабизма и входил в бандформирование, которое связывали с Хаттабом. В 1999 году он устроил подрыв газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Кировской области и в 2001 году осуждён на 14 лет за этот взрыв.
Ночью 30 октября 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции.
Он успел кинуть в отдел полиции два из четырех коктейлей Молотова. При попытке его задержать он оказал сопротивление и ранил полицейского, правоохранители выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в молодого человека.
Несовершеннолетний кричал полицейским «Аллах Акбар» и размахивал ножом, писали СМИ. Утверждалось, что это радикальный исламист. Речь идет о местном жителе Виталии А. 2004 года рождения.
По данному факту расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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