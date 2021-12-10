Напавший на полицейских боец ММА разыскивается в Санкт-Петербурге
10 декабря 202111:12
Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге разыскивают бойца ММА, который напал на полицейских. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Нападение было совершено на улице Якорная. 28-летний спортсмен пытался отобрать оружие, после чего был задержан. Его доставили в отделение полиции, откуда он позже сбежал.
По данным источника, объявленный в розыск боец ММА Бунед Тухтаев, является гражданином Узбекистана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru