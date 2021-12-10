Напавший на полицейских боец ММА разыскивается в Санкт-Петербурге

Нападение было совершено на улице Якорная. 28-летний спортсмен пытался отобрать оружие, после чего был задержан. Его доставили в отделение полиции, откуда он позже сбежал.

По данным источника, объявленный в розыск боец ММА Бунед Тухтаев, является гражданином Узбекистана.