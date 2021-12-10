Напавший на полицейских боец ММА разыскивается в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге разыскивают бойца ММА, который напал на полицейских. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду

Нападение было совершено на улице Якорная. 28-летний спортсмен пытался отобрать оружие, после чего был задержан. Его доставили в отделение полиции, откуда он позже сбежал.

По данным источника, объявленный в розыск боец ММА Бунед Тухтаев, является гражданином Узбекистана.

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ФОТО: depositphotos.com
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