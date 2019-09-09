Напавший на Памфилову признал свою вину
Уроженец Казахстана, который на прошлой неделе совершил разбойное нападение на дом главы Центризбиркома Эллу Памфилову, признал свою вину.
Следственный комитет выступил с ходатайством об аресте Бахыта Ажигуловича Карабалаева. Ему предъявлено обвинение в разбое, связанном с незаконным проникновением в жилище. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 12 лет тюремного заключения.
Сам мужчина заявил, что ничего не знал о личности хозяйки дома, а коттедж на для нападения выбрал случайно.
Ранее сама Памфилова заявляла, что готова предоставить работу задержанному. Мужчина заявлял, что остался без документов и средств к существованию.
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