Напавший на Памфилову признал свою вину

Следственный комитет выступил с ходатайством об аресте Бахыта Ажигуловича Карабалаева. Ему предъявлено обвинение в разбое, связанном с незаконным проникновением в жилище. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 12 лет тюремного заключения.

Сам мужчина заявил, что ничего не знал о личности хозяйки дома, а коттедж на для нападения выбрал случайно.

Ранее сама Памфилова заявляла, что готова предоставить работу задержанному. Мужчина заявлял, что остался без документов и средств к существованию.

