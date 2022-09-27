Напавший на ижевскую школу был приверженцем «колумбайна»
Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске и покончивший с собой 34-летний Артем Казанцев был приверженцем идеологии «колумбайн» («Колумбайн» - движение, признанное в России террористическим, оно запрещено). К такому выводу пришли следователи после осмотра тела нападавшего и обыска в его жилище, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко журналистам на брифинге.
По ее словам, Казанцев придерживался нацистской идеологии. Она напомнила, что в школу он пришел убивать в майке с нацистской символикой, а изучение его электронных носителей также позволяют говорить, что он приверженец идеологии «колумбайна». Следователи выяснили, что мужчина очень много времени проводил в агрессивных компьютерных играх.
По факту нападения на школу возбуждено уже третье уголовное дело, сообщила Петренко. В том числе новое - о возбуждении ненависти либо вражды.
Официальный представитель СК добавила, что нападавший был инвалидом второй группы по психическим заболеваниям. Он был очень замкнутым человеком, со слов близких, часто проявлял агрессию.
В результате нападения на ижевскую школу №88 утром 26 сентября погибли 17 человек, в том числе 11 детей, ранения получили 25 человек, в том числе 23 ребенка. В республике объявлен трехдневный траур.
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