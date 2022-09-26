Напавший на ижевскую школу был на учете в психдиспансере

Устроивший стрельбу в школе в Ижевске Артем Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также глава региона рассказал, что состояние пострадавших после стрельбы оценивается как среднее и тяжелое.

СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13

В понедельник стрельбу в школе Ижевска №88 устроил 34-летний ее выпускник Артем Казанцев, сообщили следователи СК РФ. Он покончил с собой.

По последним данным СК, в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек были ранены, среди них 14 школьников.





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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:ШколаСтрельбаИжевск
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