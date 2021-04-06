Напавший на белорусских милиционеров россиянин получил 18 лет колонии

Брестский областной суд признал гражданина России виновным в нападении на милиционеров и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

В материалах дела говорится, что россиянин был задержан белорусскими правоохранителями за незаконное пребывание в стране. Находясь в салоне автомобиля милиции он незаметно извлек нож и нанёс им удары сначала одному стражу порядка, после чего попытался напасть на второго.

Кроме лишения свободы с россиянина взыскано возмещение морального вреда в пользу потерпевших силовиков.

Ранее в Белоруссии 25 марта из-за отсутствия аккредитации задержали корреспондентов «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева и фотографа «Известий» Павла Волкова, которые освещали акции протеста в Минске, сообщает Ura.ru.