Напавший на белорусских милиционеров россиянин получил 18 лет колонии
Брестский областной суд признал гражданина России виновным в нападении на милиционеров и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
В материалах дела говорится, что россиянин был задержан белорусскими правоохранителями за незаконное пребывание в стране. Находясь в салоне автомобиля милиции он незаметно извлек нож и нанёс им удары сначала одному стражу порядка, после чего попытался напасть на второго.
Кроме лишения свободы с россиянина взыскано возмещение морального вреда в пользу потерпевших силовиков.
Ранее в Белоруссии 25 марта из-за отсутствия аккредитации задержали корреспондентов «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева и фотографа «Известий» Павла Волкова, которые освещали акции протеста в Минске, сообщает Ura.ru.
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