Напавшего на вдову Градского приговорили к восьми годам колонии

Уголовное дело возбудили 16 января. Вдова музыканта заявила, что трое нападавших угрожали ей «предметом, похожим на оружие», доехали вместе с ней до дома, забрали около 100 млн руб. и скрылись. Жабборов был задержан в том же месяце, в суде вину частично признал. Однако двое его сообщникам удалось скрыться за границей, оба объявлены в розыск.

Ранее Жабборов объяснил мотив своих действий желанием подзаработать, передает RT.



