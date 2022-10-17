Напавшего на вдову Градского приговорили к восьми годам колонии

Наро-Фоминский суд Подмосковья приговорил уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова к восьми годам и двум месяцам колонии из-за нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

Мужчину признали виновным по п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), передает ТАСС. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Дело об ограблении вдовы Градского рассмотрит Наро-Фоминский суд

Уголовное дело возбудили 16 января. Вдова музыканта заявила, что трое нападавших угрожали ей «предметом, похожим на оружие», доехали вместе с ней до дома, забрали около 100 млн руб. и скрылись. Жабборов был задержан в том же месяце, в суде вину частично признал. Однако двое его сообщникам удалось скрыться за границей, оба объявлены в розыск.

Ранее Жабборов объяснил мотив своих действий желанием подзаработать, передает RT.


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ФОТО: Соцсети/ aborgradsky
ТЕГИ:ОграблениеМузыканты
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