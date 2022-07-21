Дело об ограблении вдовы Градского рассмотрит Наро-Фоминский суд

Следователи МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из участников нападения и ограбления вдовы народного артиста РФ Александра Градского Марины Коташенко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ранее судимому мужчине 1994 года рождения предъявлено обвинение в разбое, совершенном в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно будет направлено в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что 16 января злоумышленник вместе с тремя соучастниками напали на Марину Коташенко. С автомобилем, которым она управляла, совершила столкновение машина под управлением одного из фигурантов. После этого участники группы, угрожая насилием, заставили потерпевшую поехать с ними к ней домой, где похитили 100 миллионов рублей и скрылись.

Оперативникам удалось задержать только одного фигуранта. Личности остальных установлены, и они находятся в международном розыске.

