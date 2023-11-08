Напавшего на прохожих с мачете задержали в Люберцах со стрельбой. Видео

Судебный приставы только со стрельбой сумели задержать нападавшего с большим ножом на прохожих в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Московской области.

События разворачивались возле отдела судебных приставов подмосковного города. Сначала злоумышленник с мачете напал на молодую женщину с ребёнком. Она получила сотрясение мозга и колото-резанную рану затылка, однако от госпитализации отказалась. Ребёнок не пострадал.