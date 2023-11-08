Напавшего на прохожих с мачете задержали в Люберцах со стрельбой. Видео

Судебный приставы только со стрельбой сумели задержать нападавшего с большим ножом на прохожих в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Московской области.

События разворачивались возле отдела судебных приставов подмосковного города. Сначала злоумышленник с мачете напал на молодую женщину с ребёнком. Она получила сотрясение мозга и колото-резанную рану затылка, однако от госпитализации отказалась. Ребёнок не пострадал.

Свидетель происшествия за рулём автомобиля сбил нападавшего на пешеходном переходе, после чего злоумышленник попытался наброситься на двух судебных приставов, которые случайно оказались поблизости и пытались его остановить. В результате, они применили табельное оружие.

Нападавший был ранен и задержан, он госпитализирован. Как рассказали очевидцы, перед нападением мужчина кричал, что его семью убили, и называл себя избранным Богом. По данным Telegram-канала «Радиоточка НСН», личность нападавшего установлена — это 36-летний Роман Концелидзе. Минувшим летом он привлекался за мелкое хулиганство после драки. В 2010-м был судим за мелкую кражу.

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Фото: telegram.org
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