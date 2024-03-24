Напавшего на полицейский участок в Ереване обезвредили
Правоохранительные органы обезвредили вооруженного мужчину, напавшего на отделение полиции в столице Армении Ереване, пишет РИА Новости.
Нападавшего задержал спецназ сил Службы безопасности Армении. Никто из правоохранителей не пострадал. Мужчину увезли для проведения следственных действий.
По данным СМИ, двое его сообщников подорвались на гранате у входа в здание. Их состояние оценивается как средней тяжести.
В воскресенье полиция задержала в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая заявила о бомбе в своей ручной клади. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели ее сумку и не обнаружили взрывчатых веществ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru