Напавшего на полицейский участок в Ереване обезвредили

Нападавшего задержал спецназ сил Службы безопасности Армении. Никто из правоохранителей не пострадал. Мужчину увезли для проведения следственных действий.

По данным СМИ, двое его сообщников подорвались на гранате у входа в здание. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В воскресенье полиция задержала в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая заявила о бомбе в своей ручной клади. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели ее сумку и не обнаружили взрывчатых веществ, передает «Радиоточка НСН».

