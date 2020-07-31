Нападение на ТЦ в Берлине. Есть пострадавшие

Неизвестные совершили нападение на торговый центр Karstadt в Берлине. Об этом на своей странице в Twitter сообщает спасательная служба немецкой столицы. По данным полиции, злоумышленники совершили атаку с целью ограбления и применили слезоточивый газ. Сейчас правоохранители заявляют о 11 пострадавших.

Также сообщается, что станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе» перекрыты. Четверо преступников скрылись с места преступления, их ищут, сообщает РИА ФАН.