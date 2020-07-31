Нападение на ТЦ в Берлине. Есть пострадавшие

Неизвестные совершили нападение на торговый центр Karstadt в Берлине. Об этом на своей странице в Twitter сообщает спасательная служба немецкой столицы. По данным полиции, злоумышленники совершили атаку с целью ограбления и применили слезоточивый газ. Сейчас правоохранители заявляют о 11 пострадавших.

Также сообщается, что станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе» перекрыты. Четверо преступников скрылись с места преступления, их ищут, сообщает РИА ФАН.

В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Между тем, ранее стало известно, что в Калининграде полиция задержала 22-летнего молодого человека, который предоставил ложные сообщения о минировании двух торговых центров города "Европа" и "Плаза". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержанный является жителем Калининграда. Полицейские устанавливают, что стало причиной его поступка. По данным агентства, в ходе проверок оперативными службами взрывных устройств в торговых центрах обнаружено не было.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:НападениеТорговые ЦентрыБерлинГермания
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