Нападение на ТЦ в Берлине. Есть пострадавшие
Неизвестные совершили нападение на торговый центр Karstadt в Берлине. Об этом на своей странице в Twitter сообщает спасательная служба немецкой столицы. По данным полиции, злоумышленники совершили атаку с целью ограбления и применили слезоточивый газ. Сейчас правоохранители заявляют о 11 пострадавших.
Также сообщается, что станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе» перекрыты. Четверо преступников скрылись с места преступления, их ищут, сообщает РИА ФАН.
Между тем, ранее стало известно, что в Калининграде полиция задержала 22-летнего молодого человека, который предоставил ложные сообщения о минировании двух торговых центров города "Европа" и "Плаза". Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что задержанный является жителем Калининграда. Полицейские устанавливают, что стало причиной его поступка. По данным агентства, в ходе проверок оперативными службами взрывных устройств в торговых центрах обнаружено не было.
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