Мурманский губернатор Чибис пришел в себя после операции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил в Telegram-канале, что пришел в себя.
Он поблагодарил врачей, «которые спасли и сделали все быстро», а также всех граждан за поддержку.
«Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед!», - сказал он.
Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Все произошло после встречи главы региона с жителями Апатитов. Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали.
Нападавшим оказался 42-летний житель города Апатиты Александр Быданов, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По данным СМИ, на допросе он сообщил, что совершить преступление ему сказал голос в голове, передает «Радиоточка НСН».
Чибис возглавляет Мурманскую область с 27 сентября 2019 года. До этого работал в Минстрое, где курировал направление жилищно-коммунального хозяйства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru