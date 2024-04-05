Мурманский губернатор Чибис пришел в себя после операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил в Telegram-канале, что пришел в себя.

Он поблагодарил врачей, «которые спасли и сделали все быстро», а также всех граждан за поддержку.

«Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед!», - сказал он.