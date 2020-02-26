НАК: Заграница не спасет нового «нового Захарченко» от ответа

Генпрокуратура обнаружила еще одного полковника МВД России, который владеет миллиардным состоянием. По данным российских СМИ, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве, который уволился со службы в 2015 году. А годом позже миллиардер - бывший полицейский уехал из России, как раз после задержания экс-полковника Дмитрия Захарченко. Терентьев занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. Сейчас он живет с семьей во Франции.

Как будут возвращать украденные миллионы в Россию, если потенциальный преступник находится за пределами страны, НСН спросила у эксперта Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктора Цымбала.

«У нас все должностные лица и в том числе, МВД, и спецслужбы отчитываются о своих доходах и крупных расходах. Если этого не происходило, по иску прокуратуры суды обращают в доход государства то имущество, которое не было задекларировано. На примере не только Захарченко, но и Шестуна это можно увидеть. Будут подниматься все декларации, это судебная процедура, поэтому будут привлекаться документы, подтверждающие факт купли-продажи имущества», - напомнил эксперт.