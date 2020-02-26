НАК: Заграница не спасет нового «нового Захарченко» от ответа
Эксперт Национального антикоррупционного комитета пояснил НСН, как Россия будет проверять и возвращать миллионные счета полковника Сергея Терентьева.
Генпрокуратура обнаружила еще одного полковника МВД России, который владеет миллиардным состоянием. По данным российских СМИ, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве, который уволился со службы в 2015 году. А годом позже миллиардер - бывший полицейский уехал из России, как раз после задержания экс-полковника Дмитрия Захарченко. Терентьев занимал должность официального представителя МВД России в Абхазии, до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. Сейчас он живет с семьей во Франции.
Как будут возвращать украденные миллионы в Россию, если потенциальный преступник находится за пределами страны, НСН спросила у эксперта Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктора Цымбала.
«У нас все должностные лица и в том числе, МВД, и спецслужбы отчитываются о своих доходах и крупных расходах. Если этого не происходило, по иску прокуратуры суды обращают в доход государства то имущество, которое не было задекларировано. На примере не только Захарченко, но и Шестуна это можно увидеть. Будут подниматься все декларации, это судебная процедура, поэтому будут привлекаться документы, подтверждающие факт купли-продажи имущества», - напомнил эксперт.
Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 миллионов рублей, несколькими особняками на территории Монако и Франции. У его родителей апартаменты за 80 миллионов рублей. Также у Терентьева имеется частный вертолет и автомобиль класса люкс. Генпрокуратура России уже начала изучения материалов по делу Терентьева.
«Что касается иностранных счетов, то там аналогичная процедура, но процесс будет более длительным из-за обращения в международные органы и проведением проверки внутри России. У нас существуют договорённости со всеми цивилизованными государствами об обмене информацией, в том числе, и налоговой. Единственное, что эта процедура более длительная, но механизм отработан», - пояснил Виктор Цымбал.
Он напомнил, что в большинстве европейских стран присутствует презумпция виновности в части налоговых преступлений, поэтому человек обязан доказать законность происхождения тех или иных средств, либо покупку недвижимости на территории страны. Правоохранительные органы страны пребывания начинают проверку.
Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд рублей. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.
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