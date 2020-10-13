НАК сообщил о предотвращении 19 терактов на Кавказе

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении с 2019 года 19 терактов на Северном Кавказе, передаёт РИА Новости.

Во вторник в Москве состоялось заседание комитета под руководством директора ФСБ Александра Бортникова. В ходе встречи глава комитета сообщил, что с начала 2019 года на территории Северного Кавказа спецслужбы предотвратили 36 преступлений террористической направленности, 19 из которых — теракты, а также ликвидировали 60 боевиков и задержали 144 бандита и 220 их пособников.

Также на заседании НАК обсудили исполнение плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ на Северном Кавказе. По сообщению комитета, террористические организации продолжают вербовать сторонников в регионе, в том числе через соцсети и мессенджеры.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации четырёх боевиков, готовивших теракт в Грозном. Кадыров отметил, что «шайтаны» прибыли на территорию республики из другой страны, а в самой Чечне «давно покончили с террористическими формированиями».

