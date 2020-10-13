Кадыров рассказал о ликвидации «шайтанов» в Грозном

Глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил об успешной ликвидации четырех боевиков, планировавших террористическую атаку в столице республики Грозном.

Кадыров отметил, что уничтоженные боевики прибыли на территорию Чечни из другой страны и подчеркнул, что в республике «давно покончили с террористическими формированиями».

В своем сообщении он добавил, что в поимке террористов помогли местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений. «Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», – заключил глава Чечни.

«К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук шайтанов <...Родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», – добавил Кадыров.