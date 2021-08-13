НАК отрабатывает различные версии взрыва автобуса в Воронеже
После взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже отрабатываются различные версии, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка, чтобы снизить последствия происшествия. «Отрабатываются различные версии произошедшего», — отмечает НАК.
После ЧП инициировано уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СКР.
Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru