НАК отрабатывает различные версии взрыва автобуса в Воронеже

Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка, чтобы снизить последствия происшествия. «Отрабатываются различные версии произошедшего», — отмечает НАК.

После ЧП инициировано уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СКР.

Всего, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ЧП пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации.

