НАК: Четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане
В Дагестане четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК.
Они планировали совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске. В находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.
Ранее стало известно, что в ходе проверки сообщения о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru