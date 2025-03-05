НАК: Четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО в Дагестане

В Дагестане четырех боевиков нейтрализовали в ходе КТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК.

Они планировали совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске. В находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

Ранее стало известно, что в ходе проверки сообщения о возможной подготовке теракта неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

