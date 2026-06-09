Найдены тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море

Тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате атаки БПЛА в Азовском море, обнаружили спасатели. Об этом заявили в пресс-службе МИД республики.

В Совфеде оценили последствия гибели граждан Азербайджана из-за украинской атаки

В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения. До этого спасатели обнаружили тела еще двух человек. После завершения всех необходимых процедур тела погибших азербайджанцев отправят на родину.

Ранее дроны атаковали в Азовском море два грузовых судна «Натра» и «Циркон». Всего на двух кораблях находились 25 человек. Сообщалось о пяти погибших, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиАзовское МореАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры