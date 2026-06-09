Найдены тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море

В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения. До этого спасатели обнаружили тела еще двух человек. После завершения всех необходимых процедур тела погибших азербайджанцев отправят на родину.

Ранее дроны атаковали в Азовском море два грузовых судна «Натра» и «Циркон». Всего на двух кораблях находились 25 человек. Сообщалось о пяти погибших, пишет 360.ru.

