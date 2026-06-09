Найдены тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море
Тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате атаки БПЛА в Азовском море, обнаружили спасатели. Об этом заявили в пресс-службе МИД республики.
В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджева 1981 года рождения. До этого спасатели обнаружили тела еще двух человек. После завершения всех необходимых процедур тела погибших азербайджанцев отправят на родину.
Ранее дроны атаковали в Азовском море два грузовых судна «Натра» и «Циркон». Всего на двух кораблях находились 25 человек. Сообщалось о пяти погибших, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Найдены тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА в Азовском море
- Эксперты рассказали, как отучить кошку есть цветы
- «Спросите с родителей»: Операторы кикшеринга отвергли желание МВД сократить число самокатов
- В лагере под Калининградом норовирусом заразились 27 детей
- «Провинция рулит!»: Дмитрий Месхиев раскрыл секреты театрального «обмена» Пскова и Таганки
- В США погиб лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд
- Автошколы призвали выделить в отдельный курс первую помощь при ДТП
- На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелись два частных дома
- Кабмин направит 1,7 млрд руб на бесплатные лекарства для льготников
- Эксперт рассказал об опасности тополиного пуха для автомобилей