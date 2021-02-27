Найдены пропавшие в Красноярском крае школьницы

Полиция нашла двух пропавших 11-летних девочек, не вернувшихся домой накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУМВД Красноярского края.

Две 11-летние девочки пропали в Красноярском крае

Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают двух школьниц, пропавших в городе Дудинка в Красноярском крае. В полицию обратились родители девочек.

«В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, с девочками и их родными работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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ТЕГИ:ПолицияДетиКрасноярский Край
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