Найдены пропавшие в Красноярском крае школьницы

Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают двух школьниц, пропавших в городе Дудинка в Красноярском крае. В полицию обратились родители девочек.

«В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, с девочками и их родными работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

