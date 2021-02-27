Две 11-летние девочки пропали в Красноярском крае
27 февраля 202106:35
Полиция ведет поиски двух 11-летних девочек, пропавших в городе Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что школьницы накануне не вернулись домой, и их родители обратились в полицию.
Сотрудники ОМВД по Таймырскому району края подняты по тревоге на поиски девочек. В операции задействованы более 50 полицейских.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru