Найдены останки пилотов разбившегося Су-25

Фрагменты тел пилотов Су-25 найдены на месте падения штурмовика в Ставропольском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, останки обнаружены в кабине самолета, которая ушла в землю на глубину более трёх метров. Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с этим ЧП.

Ранее были обнародованы имена лётчиков. Как сообщает Ura.ru, погибли майор Юрий Борисов и капитан Артем Лычев – военнослужащие 368 авиационного штурмового полка.

Названы возможные причины падения Су-25УБ в Ставрополье

СУ-25УБ (учебно-боевой) разбился накануне в Ставропольском крае во время тренировочного полета.

Сначала появилась информация, что пилоты успели катапультироваться. Предположительно, самолет не успел выйти из пикирования во время выполнения фигуры высшего пилотажа - «мертвой петли».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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