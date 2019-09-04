Найдены останки пилотов разбившегося Су-25
Фрагменты тел пилотов Су-25 найдены на месте падения штурмовика в Ставропольском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, останки обнаружены в кабине самолета, которая ушла в землю на глубину более трёх метров. Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с этим ЧП.
Ранее были обнародованы имена лётчиков. Как сообщает Ura.ru, погибли майор Юрий Борисов и капитан Артем Лычев – военнослужащие 368 авиационного штурмового полка.
СУ-25УБ (учебно-боевой) разбился накануне в Ставропольском крае во время тренировочного полета.
Сначала появилась информация, что пилоты успели катапультироваться. Предположительно, самолет не успел выйти из пикирования во время выполнения фигуры высшего пилотажа - «мертвой петли».
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