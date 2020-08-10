Найдено видео, подтверждающее нахождение Ефремова за рулем в ДТП

Как отмечает ТАСС, видео есть в распоряжении агентства. Его предоставил Добровинский. Отмечается, что на видеозаписи Ефремов после ДТП выходит со стороны водительского места, а кроме него больше из машины никто не выходил.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что за рулем машины мог быть не Ефремов, а сам артист отказался от признания вины, ссылаясь на то, что ничего не помнит.

По материалам следствия, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитному сегодня вызывали на дом скорую помощь из-за проблем с сердцем, однако Ефремов отказался от госпитализации и намерен во вторник, 11 августа, присутствовать на заседании суда по своему делу.

Как отмечает Ura.ru, по мнению защитника, проблемы со здоровьем у актера связаны с тем, что он «сильно переживает за все произошедшее с ним».



