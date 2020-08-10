Найдено видео, подтверждающее нахождение Ефремова за рулем в ДТП
Найдено видео, подтверждающее нахождение Михаила Ефремова за рулем в момент ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи погибшего в ДТП Александра Добровинского.
Как отмечает ТАСС, видео есть в распоряжении агентства. Его предоставил Добровинский. Отмечается, что на видеозаписи Ефремов после ДТП выходит со стороны водительского места, а кроме него больше из машины никто не выходил.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что за рулем машины мог быть не Ефремов, а сам артист отказался от признания вины, ссылаясь на то, что ничего не помнит.
По материалам следствия, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений.
Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитному сегодня вызывали на дом скорую помощь из-за проблем с сердцем, однако Ефремов отказался от госпитализации и намерен во вторник, 11 августа, присутствовать на заседании суда по своему делу.
Как отмечает Ura.ru, по мнению защитника, проблемы со здоровьем у актера связаны с тем, что он «сильно переживает за все произошедшее с ним».
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