Найдено тело подростка, пропавшего после пикника. Видео

Тело 16-летнего подростка, по предварительным данным, обнаружено в Смоленской области, пропавшего икали с апреля 2019 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Останки и обувь подростка найдены примерно в полутора километрах от места исчезновения под Демидовом, в оросительном канале. Родные уже опознали обувь. Всё это время в поисковой операции принимали участие следователи, сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

Теперь предстоят судебно-медицинские и генетические экспертизы. Следствие должно выяснить причины и все обстоятельства смерти подростка. Речь идёт о молодом человеке по имени Влад Бахов, который пропал после пикника в лесу в компании сверстников.

В одном из телевизионных эфиров обсуждалась возможная причастность к исчезновению подростка его товарищей, чьи родители работают в местной полиции и органах самоуправления. На оставшемся видео с того пикника подросток заметно пьян, и пытается безуспешно влезть на крышу лесной веранды.

В сети появилось видео места, где гуляла компания. Волонтёры считают странным, что останки обнаружены в том месте, которое до этого уже было много раз проверено. Поисковики говорят, что полиция просила их снова поискать, они не исключают, что тело могли подкинуть.