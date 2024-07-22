Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить поход

Спасатели нашли группу туристов из Подмосковья, заблудившихся в горах региона. Им пополнили запасы воды, после чего туристы решили продолжить свое путешествие. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

22 июля стало известно, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из подмосковного Долгопрудного. В группу входили 12 человек, включая 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

В горах Северной Осетии ищут заблудившуюся группу из 12 туристов

Они начали свой маршрут 20 июля и были зарегистрированы в МЧС России.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что туристы находятся в районе перевала Ход и чувствуют себя хорошо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ТуристыСеверная Осетия

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