Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить поход

Спасатели нашли группу туристов из Подмосковья, заблудившихся в горах региона. Им пополнили запасы воды, после чего туристы решили продолжить свое путешествие. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

22 июля стало известно, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из подмосковного Долгопрудного. В группу входили 12 человек, включая 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.