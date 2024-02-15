Найдена похищенная из МГУ картина Льва Лагорио «Бурное море»
Найдена картина художника Льва Лагорио «Бурное море», пропавшая из здания геологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах. Об этом информирует прокуратура российской столицы.
Там уточнили, что поиски похищенного полотна координировала Никулинская межрайонная прокуратура. Сообщение о похищении неизвестным картины появилось 6 февраля.
«Бурное море» было подарено МГУ Третьяковской галереей в 50-х годах прошлого века. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вместе с картиной пропала партия роутеров, которые хранились в подвале геологического факультета.
Лев Лагорио (1827 - 1905) — русский живописец-маринист, первый ученик Ивана Айвазовского.
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