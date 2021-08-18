Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России
Опасность распространения в России сибирской язвы практически отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что случаи заражения сибирской язвой были выявлены на прошлой неделе в провинции Шаньси на севере Китая.
В ведомстве подчеркнули, что провинция общих границы с Россией не имеет, также ограничено авиасообщение с Китаем с февраля прошлого года, а на всех пограничных пунктах проводится усиленный контроль.
Некоторые пациенты могут болеть коронавирусом до десяти раз в год, рассказал ранее врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе. По его словам, это бывает редко, но вполне возможно. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявление коллеги шуткой и отметил, что повторное заболевание даже во второй раз случается довольно редко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru