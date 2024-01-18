Награду за пропавший радиоактивный контейнер объявили в Иркутской области
В Иркутской области потеряли капсулу с радиоактивным веществом цезий-137. Об этом РБК рассказала руководитель пресс-службы «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова.
По её словам, сотрудники компании потеряли контейнер на прошлой неделе, во время поездки из Усть-Кута к месту проведения исследований.
Она указала, что в тот день были неблагоприятные погодные условия, поэтому пропажу капсулы, прикреплённой снаружи автомобиля, обнаружили только по прибытии к месту назначения
Генеральный директор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов заявил, что нашедшему контейнер предприятие готово выплатить 200 тысяч рублей. В компании также добавили, что цезий-137 не опасен, пока находится в защитной капсуле.
Ранее в Австралии нашли капсулу с радиоактивным цезием-137, которая выпала из грузового автомобиля горнодобывающей компании Rio Tinto, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru