Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями сбили семь БПЛА

Семь украинских дронов самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории страны и сбили семь БПЛА противника.

«Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — заявили в Минобороны.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе уничтожили беспилотник самолетного типа, пострадал один человек.

