Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями сбили семь БПЛА
24 августа 202407:29
Семь украинских дронов самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории страны и сбили семь БПЛА противника.
«Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — заявили в Минобороны.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе уничтожили беспилотник самолетного типа, пострадал один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru