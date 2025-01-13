Над тремя регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА

Восемь беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских... аппаратов», — указали в ведомстве.

Шесть дронов сбили над Воронежской областью, по одному — над Брянской и Белгородской.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в пригороде Воронежа ликвидировали несколько украинских БПЛА, предварительно, никто не пострадал, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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