Над тремя регионами России уничтожили четыре украинских БПЛА
18 декабря 202407:33
Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили два дрона над Белгородской областью и по одному беспилотнику над Брянской и Курской областями.
Накануне украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru