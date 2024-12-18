Над тремя регионами России уничтожили четыре украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили два дрона над Белгородской областью и по одному беспилотнику над Брянской и Курской областями.

Накануне украинский беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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