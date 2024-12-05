Над тремя регионами России уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Шестнадцать украинских беспилотников уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку c применением дронов самолетного типа по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16... летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — подчеркнули в Минобороны.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал центр Грозного, задев крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, пострадали мирные жители, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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