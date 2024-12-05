Над тремя регионами России уничтожили 16 беспилотников ВСУ
Шестнадцать украинских беспилотников уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку c применением дронов самолетного типа по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16... летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — подчеркнули в Минобороны.
Накануне беспилотник ВСУ атаковал центр Грозного, задев крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, пострадали мирные жители, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru