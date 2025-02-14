Над тремя регионами России сбили 50 украинских беспилотников
14 февраля 202507:35
Пятьдесят украинских БПЛА ликвидировали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечается в заявлении ведомства.
Министерство уточнило, что 41 дрон сбили над Белгородской областью, пять – над Воронежской, четыре – над Ростовской.
Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотника ВСУ в девяти регионах, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru