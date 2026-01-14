Над территорией России за ночь сбили 48 украинских БПЛА

Почти 50 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом заявили в Минобороны.

«С 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48... беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Так, 25 БПЛА сбили в Ростовской области, 13 – в Ставропольском крае, пять – в Брянской области, три – в Крыму. Еще по одному дрону ликвидировали над Белгородской и Курской областями.

Ранее украинские БПЛА атаковали танкеры Delta Harmony и Matilda в Черном море, суда получили повреждения, но не потеряли плавучести, пишет 360.ru.

