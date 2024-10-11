Над территорией России уничтожили десять украинских БПЛА
11 октября 202408:15
Десять украинских беспилотников уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Дежурные средства ПВО перехватили четыре дрона над Ростовской областью, уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, два БПЛА — над Брянской и еще один – над Курской.
Ранее над территорией России нейтрализовали 92 украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России уничтожили десять украинских БПЛА
- Сийярто жестко осадил журналиста, назвавшего его визит в РФ провокацией
- В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
- Роскачество выдало первый в РФ сертификат экологичной бытовой химии
- Телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
- Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla
- Зеленский опять заявил о намерении организовать саммит по Украине в ноябре
- Госдума: Из-за сотовой вышки у дома можно получить компенсацию
- У побережья США обнаружили мужчину в холодильнике
- Италия проведет конференцию по восстановлению Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru