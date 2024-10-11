Над территорией России уничтожили десять украинских БПЛА

Десять украинских беспилотников уничтожили над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Дежурные средства ПВО перехватили четыре дрона над Ростовской областью, уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, два БПЛА — над Брянской и еще один – над Курской.

Ранее над территорией России нейтрализовали 92 украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».

