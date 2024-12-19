Над территорией России уничтожили 84 дрона ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали 84 украинских беспилотника над семью регионами России. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, прошедшей ночью военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ c применением БПЛА самолетного типа.
«36 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, по три дрона сбили над Курской и Тамбовской областями, еще один – над Краснодарским краем.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате падения обломков БПЛА получил ранения один человек, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru