Над территорией России уничтожили 84 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 84 украинских беспилотника над семью регионами России. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, прошедшей ночью военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ c применением БПЛА самолетного типа.

«36 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, по три дрона сбили над Курской и Тамбовской областями, еще один – над Краснодарским краем.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате падения обломков БПЛА получил ранения один человек, пишет 360.ru.

