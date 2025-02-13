Над территорией России уничтожили 83 украинских беспилотника
Более 80 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83... беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, 37 дронов сбили над Брянской областью, по 12 – над Курской и Липецкой, девять – над Тверской. Еще по три БПЛА уничтожили в Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской областях, один беспилотник сбили в Ростовской области.
Ранее в Крыму уничтожили 12 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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