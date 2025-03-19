Над территорией России уничтожили 57 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 57 дронов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 35 дронов сбили в Курской области, 13 - в Орловской, по одному - в Тульской и Брянской областях. Кроме того, семь беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря.

В ночь на 18 марта российские военные уничтожили над территорией страны 46 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

