Над территорией России уничтожили 57 украинских дронов
19 марта 202507:59
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 57 дронов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 35 дронов сбили в Курской области, 13 - в Орловской, по одному - в Тульской и Брянской областях. Кроме того, семь беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря.
В ночь на 18 марта российские военные уничтожили над территорией страны 46 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru