Над территорией России уничтожили 47 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 47 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
Военные в течение минувшей ночи пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ с применением дронов самолетного типа.
«24 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 БпЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, 13 беспилотников ВСУ сбили над акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили 12 дронов, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru