Над территорией России уничтожили 47 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 47 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Военные в течение минувшей ночи пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ с применением дронов самолетного типа.

«24 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 БпЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, 13 беспилотников ВСУ сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили 12 дронов, напоминает 360.ru.

