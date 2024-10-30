Над территорией России уничтожили 23 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 23 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.
Так, семь дронов сбили над территорией Ростовской области, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три – над Орловской и Брянской. Кроме того, один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью.
Ранее над Брянской, Курской, Белгородской областями и акваторией Черного моря уничтожили семь дронов ВСУ, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru