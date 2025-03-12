Над территорией России уничтожили 21 беспилотник ВСУ

Более 20 беспилотников ВСУ уничтожили прошедшей ночью над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.

Военные ликвидировали 12 дронов над Брянской областью, два – над Курской, по одному – над Калужской областью и Крымом. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Накануне Минобороны сообщило, что за сутки военные обнаружили и ликвидировали 343 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

