Над территорией России уничтожили 13 украинских БПЛА

Тринадцать украинских БПЛА самолетного типа нейтрализовали над тремя российскими регионами, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью, три – над Ростовской, еще два – над Астраханской.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Миллерово нейтрализовали два БПЛА, около Каменска — один дрон, никто не пострадал, пишет 360.ru.

