Над территорией России сбили восемь беспилотников ВСУ

Восемь беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, БПЛА нейтрализовали дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи.

Уточняется, что по три дрона сбили над Белгородской областью и над Крымом, по одному БПЛА - над Курской и Брянской областями.

Ранее над шестью российскими регионами ликвидировали 18 украинских беспилотников, пишет 360.ru.

