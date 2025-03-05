Над территорией России сбили восемь беспилотников ВСУ
5 марта 202507:45
Восемь беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, БПЛА нейтрализовали дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи.
Уточняется, что по три дрона сбили над Белгородской областью и над Крымом, по одному БПЛА - над Курской и Брянской областями.
Ранее над шестью российскими регионами ликвидировали 18 украинских беспилотников, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru